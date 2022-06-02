جمعية حقوق الإنسان: 116 مخالفة للعمل ظهراً

أعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان رصدها 116 مخالفة أول من أمس في اليوم الأول لسريان القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بحظر تشغيل العمال في أوقات الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة مساء.

ووثقت الجمعية المخالفات التي رصدتها بالصور، فيما تنوعت هذه المخالفات بين استخدام الدراجات النارية، والعمل في البناء، وأعمال النظافة، والعمل في الطرقات.

وتوزعت المخالفات بين 22 مخالفة لقيادة الدراجات النارية تحت الشمس، و73 مخالفة أخرى لعمال البناء، و18 لعمال النظافة، و3 لعمال البناء.

توزيع المخالفات

22 دراجات نارية

73 عمال بناء

18 عمال نظافة

3 عمال الطرقات