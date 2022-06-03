“الخارجية”: الفتاة الداعمة للمثلية.. ليست ديبلوماسية

‏أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها تعليقاً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدّعي أنها تنتمي إلى الوسط الديبلوماسي الكويتي وأنها تدعم المثليين، أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الديبلوماسي الكويتي.

وأكدت الوزارة أنها ليست موظفة في وزارة الخارجية مشيرةً إلى أن الجواز الديبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته.