حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 04 يونيو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.