السفارة الهندية: التغريدات المسيئة لا تعكس آراء حكومتنا

قالت السفارة الهندية لدى البلاد في بيان إن السفير سيبي جورج قد نقل للسلطات الكويتية أن التغريدات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء حكومة الهند.

وأكدت أن حكومة الهند تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من أدلوا بهذه التصريحات المهينة.

وأشارت إلى صدور بيان من الجهات المعنية يؤكد احترام الأديان كافة، وندد بإهانة أي شخصية دينية أو تحقير أي دين أو طائفة، داعيا إلى العمل معا ضد هذه العناصر المؤذية التي تهدف إلى تقويض قوة علاقاتنا الثنائية.