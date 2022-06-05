حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 يونيو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 28°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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