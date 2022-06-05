حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 يونيو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.