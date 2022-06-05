ويلز تعود لكأس العالم بعد غياب 64 عاما

نجح منتخب ويلز، في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تغلب على نظيره الأوكراني، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب كارديف سيتي.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ويلز عادت للمشاركة في كأس العالم، بعد غياب دام 64 عامًا.



وأضافت الشبكة، أن غياب ويلز طوال تلك المدة هي الفجوة الأطول بين مشاركة وغياب أي منتخب عن كأس العالم على مدار تاريخ البطولة.



ويعود آخر ظهور لويلز في كأس العالم إلى مونديال 1958.



وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى المونديال، ليمنح قائده جاريث بيل فرصة تتويج مسيرته المميزة، بمشاركة عالمية على المستوى الدولي.



