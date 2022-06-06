خماسية تاريخية لميسي مع الأرجنتين

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خماسية تاريخية وقاد منتخب بلاده للفوز على إستونيا 5-صفر ودياً الأحد على ملعب السادار في مدينة بامبلونا الاسبانية ضمن اطار استعدادات «راقصي التانغو» لمونديال قطر 2022.

وحقق ميسي خماسية بلاده في عقر دار فريق اوساسونا الاسباني في الدقائق 8 من ركلة جزاء و45 و47 و71 و76، رافعاً رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 في 162 مباراة، وإلى 769 في مسيرته.

وسجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي سبع ثلاثيات وخماسية بقميص «ألبيسيلستي»، ليصبح ثالث أفضل هداف دولي متجاوزاً المجري فيرينتس بوشكاش (84 هدفاً في 85 مباراة)، وخلف الإيراني علي دائي (109) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (117).

وهي ثاني خماسية يسجلها «البرغوث» الصغير (34 عاماً) في مسيرته بعد أولى بقميص فريقه السابق برشلونة الاسباني في الفوز على باير ليفركوزن الالماني 7-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 7 مارس 2012.

وبات أول لاعب أرجنتيني دولي يحقق هذا الانجاز منذ 80 عاماً وتحديداً منذ خوسيه مانويل مورينو في الفوز على الإكوادور 12-صفر عام 1942. وتابعت الأرجنتين بقيادة مدربها ليونيل سكالوني سلسلة مبارياتها من دون خسارة لترفع غلتها إلى 33، بعد ثلاثة أيام من فوزها على إيطاليا بثلاثية نظيفة في مباراة اطلق عليها «فيناليسيما» وجمعت بين بطلي قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا على ملعب «ويمبلي» في لندن.