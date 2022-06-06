وزير الداخلية يأمر بإجراء تحقيق داخلي في قضية تعذيب المواطن عبدالله فهد طامي

أمر وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بإجراء تحقيق داخلي في قضية تعرض المواطن عبدالله فهد طامي للتعذيب خلال احتجازه بإدارة المباحث التابعة لوزارة الداخلية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن القضية في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة.

وأكدت الوزارة أنها لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مشيرةً إلى أنه لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون.