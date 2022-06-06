لقاء تعريفي لأعضاء “البلدي” الجدد

استقبل الأمين العام للمجلس البلدي بالتكليف جاسم محمد الحبيب صباح اليوم الاثنين أعضاء المجلس البلدي في قاعة جابر الأحمد، في لقاء تعريفي لهم.

وخلال اللقاء بين الحبيب آليه عمل الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها أكبر الأعضاء سناً لحين انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، وذلك بعد أداء القسم، منبهاً الأعضاء بالالتزام بصيغة القسم كما نصت المادة السابعة من قانون 2016/33 بشان بلدية الكويت والمذكرة الإيضاحية له.

وأوضح الحبيب للأعضاء آلية الترشح للرئاسة ومنصب نائب الرئيس حيث سيكون عن طريق الاقتراع بالأغلبية المطلقة أو تجري الانتخابات بين عضوين يحدد فيها رئيس المجلس، مشيراً إلى مكان المخصص بإدلاء بالأصوات و آليه فرز الأصوات التي ستحدد فيها منصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجان الرئيسية و الفرعية.