“الصحة” تطلق مجموعة من الإرشادات الصحية الخاصة لموسم الحج

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن من الاشتراطات استكمال الحاج للتحصين بالجرعات الأساسية «جرعتين على الأقل» من لقاحات فيروس كورونا المستجد وضرورة تقديم نتيجة فحص سلبي لعينة أخذت منه خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

وأضافت أن من الإرشادات للحجاج والمعتمرين قبل مغادرة البلاد الحرص على استكمال تطعيمات الحج بأحد عيادات الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية قبل 10 أيام على الأقل من موعد السفر.

وأوضحت أن تلك الطعوم تشمل طعومات «السحايا والأنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي البكتيري» لافتة إلى أن عمل مسحة PCR قبل السفر سيكون في مركز الفحص السريع «خدمة السيارات» – بمنطقة صبحان ومركز «جسر جابر» للتطعيم ومحجر «مستشفى جابر».

ونصحت الوزارة الحجاج من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض الأنفلونزا أو كورونا «فئة الحوامل – الأطفال بعمر 5 سنوات – أصحاب الأمراض المزمنة» بتأجيل مناسك الحج والعمرة لهذا العام.

ودعت إلى اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالرذاذ أو الملامسة «مثل السحايا والأمراض التنفسية المعدية» عبر تغطية الفم والأنف قدر المستطاع والمداومة على نظافة وغسل الأيدي بالماء والصابون أو المطهرات.

كما دعت إلى الالتزام بآداب العطاس والسعال باستخدام المحارم الورقية أو ثني الكوع لتغطية الفم والأنف أو لتجنب انتشار رذاذ العطاس ونقل العدوى للآخرين ومراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض الإصابة بالأمراض التنفسية المعدية.

وأكدت ضرورة تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض أو علامات الإصابة بالأمراض التنفسية المعدية وتجنب أوقات الذروة والأماكن المزدحمة قدر الإمكان وضرورة وضع سوار المعصم حول اليد «ويتضمن بيانات شخصية وصحية للحاج» أثناء موسم الحج مما ييسر تقديم الرعاية الطبية المثلى عند الحاجة.

وذكرت أن الارشادات عند العودة إلى البلاد تشمل عمل فحص لفيروس كورونا بعد الوصول مجانا في مراكز الفحص السابق ذكرها لافتة إلى انه خلال 10 أيام من العودة من الضروري طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأعراض أو علامات الإصابة بأي من الأمراض المعدية.