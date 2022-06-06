الكويت تدرج عددا من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية

ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية اليوم الاثنين قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية «الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع المملكة العربيةالسعودية» بالإضافة الى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب: مملكة البحرين – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – ودولةالامارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تؤكد على حرص دولة الكويت والدول الاعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.