جامعة الكويت: الدراسة حضورية لجميع الشعب اعتبارا من الفصل الصيفي

أعلن مجلس جامعة الكويت عودة نظام الدراسة الحضورية لجميع الشعب الدراسية اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الصيفي مع تفويض مدير الجامعة بالاستثناءات اللازمة.

وقال أمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي الدكتور مرضي العياش في بيان إن مجلس الجامعة وافق في اجتماع عقده اليوم الاثنين على اقتراح فترات اضافية لاختبار القدرات الأكاديمية لبعض شرائح الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة مقابل رسوم.

وأضاف العياش أن المجلس اطلع على مذكرة مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في شأن تعديل صحيفة تخرج قسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية في ضوء موافقة لجنة الشؤون العلمية.

وذكر أنه تم اعتماد قرار المجلس على رأي الفتوى والتشريع في شأن عدم جواز جمع عضو الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بين العمل في جامعة الكويت وأي جامعة أخرى تطبيقا للقانون (76/2019).

وأوضح أن المجلس أكد تولي مجلس الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في ضوء القانون المذكور في شأن الجامعات الحكومية بعد الاطلاع على كتاب الخدمة المدنية بتاريخ 11 / 4 / 2022.

وقال إن المجلس وافق ايضا على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن استمرارية الجانب الاستراتيجي من خطة الجامعة الاستراتيجية للسنوات (2023 / 2027) كما اطلع على تقرير حول مشاركة الجامعة في مؤسسات التصنيف العالمية خلال العامين الجامعيين (2021 – 2022) المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط ووافق على اقتراح كلية الدراسات العليا تعديل لائحة الكلية بإدراج مادة (8 مكرر) بالباب الثاني الخاص بتنظيم الكلية.

وأفاد العياش أنه تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا تعديل المادتين (8/25) و(7/35) من لائحة الكلية والموافقة على اقتراح الكلية في شأن إعفاء غير المقيدين من ذوي الإعاقة من الرسوم الدراسية ورد ما تم تحصيله.