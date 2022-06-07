وفاة مواطن عسكري في حادث تصادم مروع على طريق الملك فهد

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرقة إطفاء مركز القرين توجهت صباح اليوم الثلاثاء إلى حادث تصادم بين مركبتين على طريق الملك فهد، وعند وصول الفرقه إلى الموقع تبين وجود حالة وفاة لمواطن بزيه العسكري، وقد تم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع لوزارة الداخلية.
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