“الأزرق” يستهل غدا مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 بمواجهة اندونيسيا

يستهل منتخب الكويت الاول لكرة القدم يوم غد الاربعاء مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب اندونيسيا ضمن منافسات المجموعة الاولى والتي تستضيفها البلاد وتستمر حتى ال14 من يونيو الجاري.

وتتجه انظار جماهير (الازرق) نحو استاد (جابر) الدولي الذي يشهد اللقاء المرتقب عند الساعة 15ر7 مساء غد حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.

ويطمح منتخب الكويت لاسيما بعد اخفاقه في التأهل الى نهائيات كأس العالم (قطر2022) الى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا وتقديم مستوى يرضي جماهير (الازرق) المتعطشة لتحقيق الانجازات واستعادة مكانته الكروية السابقة.

وخاض منتخب الكويت خلال معسكره التدريبي استعدادا للبطولة في العاصمة الاماراتية ابوظبي مباراة ودية جمعته مع نظيره منتخب سنغافورة حيث فاز فيها بهدفين دون رد في الاول من الشهر الجاري.

كما أجرى المنتخب في الايام الماضية عددا من الحصص التدريبية بقيادة المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيتشكا للوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادا للقاء.

ولم يحسم البلد المستضيف للنهائيات حتى الان بعد اعتذار الصين بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19).

وتتبقى 11 بطاقة للتأهل إلى النهائيات تتنافس عليها منتخبات المرحلة الأخيرة والتي تقام بنظام الدورات المجمعة بحيث تقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة.

ووفق القرعة التي اقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم ال24 من فبراير الماضي تم توزيع المنتخبات الى ست مجموعات بواقع اربعة منتخبات في كل مجموعة ويتأهل اصحاب المراكز الاولى اضافة الى افضل خمسة منتخبات في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الاولى الى جانب منتخبي الكويت واندونيسيا منتخبي الاردن ونيبال.