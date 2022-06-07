“نزاهة”: تشجيع الاجراءات الجادة للحد من ظاهرة الغش بالنظام التعليمي

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على تشجيعها لكافة الاجراءات الجادة للحد من ظاهرة الغش بالنظام التعليمي، كممارسة مرفوضة على كل المستويات وبكل الأشكال وتتنافى مع مبادئ الأخلاق و منظومة القيم التربوية والسلوكية.

وأوضحت «نزاهة» ان استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أولت التعليم أولوية خاصة لتكوين بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد باعتبار التعليم رافد رئيسي لبناء المجتمعات وتشكيل الثقافات وصولا لجيل يمتلك كافة الادوات التي تساعده في تنمية وبناء الوطن.



ودعت «نزاهة» إلى أن تكون هناك قرارات حازمة وخطوات تصحيحية لمواجهة هذه الظواهر والقضاء عليها لتطوير المنظومة التربوية و التعليمية

ولتمكين ممارسات النزاهة في النظام التعليمي على مستوى الطلبة و الجهاز التربوي.

جدير بالذكر أن «نزاهة» كانت قد عقدت مؤخرا جلسة نقاشية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لاستعراض جهود الوزارة نحو ضبط جودة التعليم العالي ومكافحة الشهادات غير المعتمدة والوهمية والمزورة ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج عمل الحكومة ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة.