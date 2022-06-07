حملة أمنية مفاجئة على المهبولة تسفر عن ضبط 308 مخالفاً لقانون الإقامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الأحمدي نفذ حملة أمنية مفاجئة شاملة على منطقة المهبولة، شاركت فيها الإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وأسفرت عن ضبط عدد «308» مخالفاً لقانون الإقامة، كما تم تحرير قضيتين «حيازة مخدرات وخمور».

وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية على كافة مناطق البلاد وعلى مدار الساعة، لفرض هيبة القانون والتصدي بكل حزم وشدة لأي تجاوزات سلبية، مهيبةً بالجميع التعاون مع رجال الأمن وعدم التستر أو إيواء أي من المخالفين تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.