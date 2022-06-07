“المواصلات” تضيف خدمتي المكالمات الدولية وكشف حساب الهاتف عبر “سهل”

أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة المواصلات بإضافة ‬خدمتين جديدتين عبر التطبيق ‫تتمثل في خدمتي دفع مستحقات وفواتير (المكالمات الدولية) و (كشف حساب هاتف).

و بين كاظم أن وزارة المواصلات بإضافة هاتين الخدمتين باتت تقدم 3 خدمات عبر «سهل» إلى جانب دفع الفواتير ومديونيات الأفراد لدى الوزارة ويكون ذلك فقط لمن يملك خطوط هاتف مسجلة باسمه وعلى رقمه المدني.

وأشار إلى أن العمل مستمر في إضافة خدمات إلكترونية من قبل جميع الجهات الحكومية من أجل تقديم تجربة أفضل لمستخدمي التطبيق الحكومي الموحد (سهل) من حيث زيادة عدد الخدمات و تنوعها.