هيئة الشباب: تعميم تسويق التغريدات مخالف وتم سحبه

نوهت الهيئة العامة للشباب إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في شأن التعميم الصادر من أحد المدراء في الهيئة يحض فيه الموظفين في إدارته على تسويق أعمال الهيئة الموجهة نحو الشباب من خلال حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي هو خطأ غير مقصود وجهد شخصي من المدير المعني دون الرجوع للمسؤولين في الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه تم سحب التعميم المتداول بتوجيهات من المدير العام لمخالفته النظم والقواعد المعمول بها ولعدم اتفاقه مع سلم الصلاحيات والمسؤوليات، علاوة على أن الهيئة لا تفرض على موظفيها استخدام حساباتهم الشخصية للإعلان عن مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها.

وأكدت الهيئة أن جميع أعمالها الموجهة لرعاية ودعم وتمكين الشباب قد لاقت أصداءً واسعة لدى الرأي العام وتفاعلاً إيجابيا جميع أطياف المجتمع الكويتي لتنوعها وارتباطها بقضايا الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، وهذه الأعمال تم إنجازها بنجاح بفضل الجهود الجبارة للعاملين والمنتسبين بالهيئة إيمانا منهم بأن تنمية الكويت مسؤولية مشتركة.