تشافي يحاول إقناع دي ماريا بعرض برشلونة

يحاول تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إقناع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى "كامب نو" في الموسم الجديد.

وينتهي عقد دي ماريا مع سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران الحالي، وقرر النادي الفرنسي عدم منحه عقدًا جديدًا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "آنخيل دي ماريا ليس لديه أي اتفاق مع يوفنتوس حتى الآن.. إنه يريد التوقيع مع نادٍ لمدة عام واحد".

وأضاف: "اتصل تشافي بدي ماريا بالفعل لمناقشة شروط العرض المحتمل من برشلونة، واللاعب الأرجنتيني سيتخذ قراره النهائي قريبًا".

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وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تأخر دي ماريا، وانتظاره لعرض برشلونة، أثار حفيظة يوفنتوس.

وأضافت أن يوفنتوس يسعى لحسم صفقة دي ماريا بأي ثمن، خصوصًا بعد رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا، هذا الصيف، عقب انتهاء عقده.

وينوي يوفنتوس تحسين عرضه المقدم لدي ماريا، سواء من جانب الراتب، أو فيما يخص المكافآت.