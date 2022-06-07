أستراليا تصعق الإمارات وتبلغ ملحق كأس العالم

خسر منتخب الإمارات من خصمه الأسترالي بنتيجة 1-2، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم.

وتأهلت أستراليا، لخوض مباراة الملحق العالمي، الإثنين المقبل، أمام بيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، على نفس ملعب مباراة اليوم.

وطغى الحذر الدفاعي على أداء المنتخبين، مع محاولة كل منهما، تنظيم هجمات مرتدة.

وتشابه أداء المنتخبين، سمح لكل منهما بتبادل السيطرة على فترات من مجريات الشوط الأول.

لكن الخطورة الحقيقة على المرمى كانت أفضل للمنتخب الإماراتي، في ظل الأداء المنظم وثبوت الأطراف واقتراب خطوطه.

وأضاع حارب سهيل، فرصة خطيرة للإمارات في الدقيقة 19، عندما انطلق من الجانب الأيمن، وفضل خيار التسديد عن إرسال عرضية.

وارتدت تسديدة حارب، من جسد الحارس الأسترالي رايان، وأكمل دفاعه إنهاء خطورة تلك الكرة في الوقت المناسب.

وفي سيناريو مشابه للفرصة الأولى، اخترق حارب من الجانب الأيمن، وواجه مباشرة حارس أستراليا، وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس في الدقيقة 35.

ونجح حارس أستراليا للمرة الثالثة في التصدي لتسديدة حارب سهيل في الدقيقة 48، في هجمة خطيرة ثالثة للإمارات.

ورد المنتخب الأسترالي بهز الشباك في الدقيقة 53، وذلك بقدم جاكسون إرفاين.

وتعادلت الإمارات في الدقيقة 56، بهدف سجله كايو كانيدو، بعد كرة عرضية من حارب سهيل.

وأضاع جودوين، فرصة الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 62، من كرة سهلة وصلته أمام المرمى، ولكنه أطاح بها في السماء.

وسجل أيدين هيروستيتش، الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 85، بتسديدة قوية اصطدمت بجسد علي سالمين، لاعب الإمارات وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك، لتنتهي المباراة بخسارة الإمارات.





