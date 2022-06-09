المحري رئيساً لـ «البلدي» بالتزكية والمطبري نائبا للرئيس

زكّى المجلس البلدي في فصله التشريعي الثالث عشر، العضوين عبدالله المحري، رئيساً للمجلس، وخالد المطيري نائبا له.

وفي افتتاح دور الانعقاد الأول الذي غلب عليه طابع التزكية في جميع لجانه، بدت مؤشرات التفاهم والتنسيق واضحة بين الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين في اختيار المناصب وتشكيل اللجان.

تحديات تنموية

وقالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس، إن المجلس البلدي يجسّد نقطة مضيئة في تاريخ الوطن، لكونه مؤسسة ديموقراطية تنموية التطلعات، وشعبية الجذور تحمل على عاتقها مسؤولية المشاركة في وضع ملامح خطط التنمية والرؤية الاستراتيجية للدولة.

وأشارت في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية، إلى وجود إضافات حقيقية وشراكات إيجابية وخطط واقعية تعزز مفهوم العملية التشاركية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للدولة لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، مشيرة الى أن مسؤولية تفعيل الدور الفني للبلدي ككيان حيوي تقع على عاتق أعضائه الذين يساهمون بالمقترحات ورسم السياسات وإطلاق المبادرات وتقرير المشروعات في شتى الجوانب التي تشكل الدور الحقيقي للمجلس البلدي في كل ما يتعلق بالمجالات البلدية والعمرانية والبيئية والصحية والتنموية.

ولفتت الفارس الى أن المجلس البلدي، في دورته الحالية، أمامه العديد من التحديات للدفع بعجلة التنمية وتحقيق النهضة الحضارية للكويت، فهناك المشاريع الإسكانية والمخطط الهيكلي الرابع ومشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع تطوير الجزر، وغيرها من المشاريع التي يتطلع إليها المواطن اليوم، مشيرة الى أن دول العالم تمضي من خلال مفاهيم جديدة لإدارة مشاريعها عبر المبادرات التي تسرع من وتيرة الإنجاز ومرونة التعاطي مع الملفات الموضوعة كأولويات في الأجندة التنموية.

«الصوت الصادح»

وبعد تأدية أعضاء المجلس البلدي القسم الدستوري وفق الشروط المحددة مسبقاً، وإعلان الفائزين برئاسة المجلس ونائبه، تقدّم رئيس المجلس عبدالله المحري بجزيل الشكر والعرفان لأعضاء المجلس على شرف تزكيته للرئاسة، مؤكدا أن ثقتهم وسام على صدره سيحفظه ولن ينساه.

وذكر المحري أنه سيعمل من خلال موقعه الجديد على تذليل جميع الصعوبات التي يواجهها المجلس في دورته الحالية، ليكون الصوت الصادح في جميع المحافل، ليكمل مسيرة العطاء والتقدم والازدهار ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

بدوره، تقدم رئيس السن، العضو نصار العازمي، في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته الثالثة عشرة بالتهنئة لأعضاء المجلس على نيلهم الثقة من شعب الكويت العظيم ومن قيادته السياسية الحكيمة، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز.

وقال: «لا يخفى على أحد الأهمية الكبرى التي يمثّلها المجلس في حياة الوطن والمواطن، فهو المعني بالتنظيم والتخطيط والعمران، وهو المشـرّع لكل اللوائح المنظمة للخدمات والأنشـطة البلدية».

وأضاف العازمي أن المجلس اليوم يفتح صفحة جديدة من التعاون مع مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة باختصاصات المجلس، مشيراً إلى أن باب المجلس مفتوح لكل أصحاب المبادرات والاقتراحات القيمة والفعالة والتي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي.

تشكيل اللجان:

اللجنة الفنية:

حسن كمال «رئيساً»

ناصر الكفيف «مقرراً»

علياء الفارسي

عبداللطيف الدعي

عبدالله العنزي

منيرة الأمير

ناصر الجدعان

اللجنة القانونية والمالية:

فهد العبدالجادر «رئيساً»

خالد المطيري «مقرراً»

شريفة الشلفان

إسماعيل بهبهاني

ناصر الكفيف

لجنة الإصلاح والتطوير:

عبداللطيف الدعي «رئيساً»

شريفة الشلفان «مقررة»

فرح الرومي

إسماعيل بهبهاني

فهد العبدالجادر

لجنة محافظة العاصمة:

فهد العبدالجادر «رئيساً»

حسن كمال «مقرراً»

منيرة الأمير

إسماعيل بهبهاني

ناصر الجدعان

لجنة محافظة حولي:

ناصر الجدعان «رئيساً»

سعود الكندري «مقرراً»

فرح الرومي

شريفة الشلفان

حسن كمال

لجنة محافظة الفروانية:

خالد المطيري «رئيساً»

عبدالله العنزي «مقرراً»

إسماعيل بهبهاني

فهيد المويزري

علياء الفارسي

لجنة محافظة الجهراء:

‏عبدالله العنزي «رئيساً»

خالد المطيري «مقرراً»

عبداللطيف الدعي

منيرة الأمير

فهيد المويزري

لجنة محافظة الأحمدي:

ناصر الكفيف «رئيساً»

نصار العازمي «مقرراً»

سعود الكندري

عبداللطيف الدعي

شريفة الشلفان

لجنة محافظة مبارك الكبير:

نصار العازمي «رئيساً»

ناصر الكفيف «مقرراً»

فهد العبدالجادر

علياء الفارسي

فرح الرومي

لجنة الاعتراضات والشكاوى:

إسماعيل بهبهاني «رئيساً»

نصار العازمي «مقرراً»

حسن كمال

فهد العبدالجادر

عبدالله العنزي

لجنة شؤون البيئة:

علياء الفارسي «رئيسة»

شريفة الشلفان «مقررة»

إسماعيل بهبهاني

عبدالله العنزي

منيرة الأمير

لجنة مزاولة المهن الهندسية:

فرح الرومي «رئيسة»

منيرة الأمير «مقررة»

إسماعيل بهبهاني

حسن كمال

عبداللطيف الدعي

لجنة نزع الملكية:

علياء الفارسي

حسن كمال

خالد المطيري