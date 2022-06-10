ضبط 80 مخالفا لقانون الإقامة في جليب الشيوخ والسالمية والصالحية

نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملات تفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد تمكنت خلالها من ضبط 80 شخصا من مخالفي قانون الإقامة من جنسيات مختلفة في مناطق جليب الشيوخ والسالمية والصالحية، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس.

وأفادت إدارة الإعلام الأمني في بيان أن من بين المضبوطين 48 يوجد بحقهم بلاغ تغيب، و13 منتهية إقاماتهم، و2 لديهما تأشيرة منتهية، و5 لا يعملون لدى الكفيل بالإضافة إلى 12 بدون إثبات، موضحة أنه تم إحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات والجهود الأمنية على مدار الساعة في مناطق البلاد كافة لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين. وأهابت بالجميع عدم التستر على أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.