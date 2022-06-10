“الأزرق” للمحافظة على آمال التأهل إلى “آسيا 2023” غداً

يخوض المنتخب الكويتي مواجهة مصيرية يوم غد السبت ضد منتخب نيبال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من الدور النهائي للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

ويسعى «الأزرق» لتعويض تعثره افتتاحاً والمحافظة على آماله بالتأهل عندما يستقبل نيبال، فيما يسعى الأردن لتحقيق الفوز الثاني عندما يواجه إندونيسيا.

وكان «الأزرق» تكبّد هزيمة تاريخية أمام إندونيسيا المغمورة 1-2 الأربعاء هي الأولى على مدار المواجهات بين المنتخبين، ليضع نفسه في موقف صعب ويصبح مُطالباً بالفوز على نيبال والأردن في مباراتيه المقبلتين.

ويتصدر الأردن الترتيب بفارق الأهداف أمام إندونيسيا فيما تحتل الكويت المركز الثالث من دون نقاط أمام نيبال الخاسرة افتتاحاً أمام «النشامى» 2-صفر.

يتعيّن على مدرب الكويت، التشيكي فاتسلاف لافيكا الذي يقود المنتخب بعقد موقت لمدة 4 أشهر تنتهي مع ختام التصفيات، تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في لقاء إندونيسيا.

وأرجع لافيكا الخسارة إلى فقدان التركيز، مؤكداً أن الجميع يتحمل المسؤولية.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه يتطلع مع لاعبيه إلى تجاوز الخسارة وتصحيح الأوضاع، مشدداً على أن الفرصة قائمة لتحقيق الهدف وبلوغ النهائيات.

وينتظر أن يجري المدرب تغييرات عدة على التشكيلة التي استهلت اللقاء الأول ومنح فرصة المشاركة منذ البداية لأكثر من لاعب مثل مبارك الفنيني وأحمد الظفيري في الوسط، كما يتوقع منه تغييراً أو أكثر في خط الدفاع الذي ظهر مهزوزاً وتسببت أخطاؤه في تلقي الفريق لهدفين.

من جهته، يتطلع منتخب نيبال الذي يقوده المدرب الكويتي عبدالله المطيري إلى تحقيق مفاجأة أخرى في التصفيات وتكرار ما فعله نظيره الإندونيسي من خلال استغلال الحالة النفسية للاعبي الكويت والضغوط الجماهيرية.