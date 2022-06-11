47 ألف طالب وطالبة يبدأون غداً اختبارات الصف 12 بقسميه العلمي والأدبي

يتوجه نحو 47 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر الثانوي بقسميه العلمي والأدبي إلى مراكزهم الامتحانية غدا الأحد لبدء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، إتمام الوزارة كل الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالاختبارات وأدائها على أكمل وجه، داعيا الإدارات المدرسية إلى توفير الأجواء المناسبة ومراعاة الفروق الفردية للطلبة.

وقال اليعقوب إن القطاعات والإدارات المعنية بالاختبارات كافة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة لتأدية اختباراتهم وتم الإيعاز للادارات المدرسية لتطبيق كل اللوائح والنظم وتحري الدقة في محاضر الغش عند ضبط أي حالة بحيث يكون المحضر مستوفيا الشروط كافة.

وأضاف أن عدد طلبة الصف الثاني عشر القسم العلمي يبلغ 25.619 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد طلبة القسم الأدبي 21.222 ألف طالب وطالبة.

وأوضح أن طلبة الصف الـ 12 في القسم العلمي سيؤدون اختبار مادة الرياضيات، فيما سيؤدي طلبة القسم الأدبي اختبار اللغة الفرنسية وبداية زمن الإجابة ستكون الساعة الثامنة صباحا.

وذكر أن اختبارات طلبة القسم العلمي تستمر إلى 22 يونيو الجاري، أما طلبة القسم الأدبي والديني فتستمر إلى 23 الشهر.

وبالنسبة لاختبارات طلبة التعليم الديني التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، قال اليعقوب إن عددهم يبلغ 1473 طالبا وطالبة.

ودعا الطلبة جميعا إلى بذل الجهد والمثابرة لتحقيق التفوق والتميز وحصاد أفضل النتائج متمنيا لهم النجاح والتفوق، مشددا على ضرورة التركيز والاعتماد على أنفسهم لتحقيق النجاح المأمول.