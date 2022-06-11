“الكويتية” تدشن أولى رحلاتها إلى “مدريد” و”ملقا” الإسبانيتين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، تدشين أولى رحلاتها التجارية إلى وجهتي «مدريد» و«ملقا» الإسبانيتين، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحفي، إن مدينتي مدريد وملقا هما من أهم الوجهات لعملاء الخطوط الكويتية، ويأتي إطلاقهما استجابة للطلب الملحوظ والمتنامي للمسافرين عليهما في الكويت، وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف رزوقي أنه تم اختيار طائرة إيرباص «أيه 330 نيو» لهاتين الوجهتين لأنها تعتبر الأحدث في صناعة الطيران، إذ تحتوي الطائرة على مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة علاوة على اتساع مقاعدها بما يواكب أحدث ما يقدمه النقل الجوي.

وذكر أن الخطوط الكويتية تسير نحو خطى ثابتة في خططها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها إذ أطلقت أخيرا عددا من الوجهات في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر والإسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو.

وبين أنه سيتم إطلاق رحلات جديدة خلال الأيام القادمة إلى كل من مدينتي «نيس» الفرنسية والعاصمة النمساوية «فيينا» في حين سيتم إطلاق رحلات في الأشهر المقبلة إلى «كوالالمبور» الماليزية و«كاتماندو» النيبالية.