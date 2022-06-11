صلاح: كنا نستحق الفوز على ريال مدريد

يرى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أن الريدز كانوا الأحق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد في النهائي الذي حسمه الفريق الملكي لصالحه (1-0)، الشهر الماضي.

وقال صلاح، خلال حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لقد استحققنا الفوز، وكان لدينا العديد من الفرص.. سنحت لي فرصتان أو 3، لكن تيبو كورتوا تصدى بشكل رائع".

وأضاف: "إنها وظيفة كورتوا، لقد تعاقد معه ريال مدريد من أجل القيام بهذه الأمور.. وقد كانت ليلته".

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الطعام والعادات

وعن عاداته اليومية وكيفية حفاظه على صحته الذهنية والبدنية، قال: "أحاول أن أتأمل يوميا ل10 أو 20 دقيقة في المنزل بمفردي".

وتابع: "أحب أن أقول إن بيتي يشبه المستشفى، رغم أن زوجتي لا تحب ذلك.. هناك غرفتان في منزلنا مخصصتان لأجهزة اللياقة البدنية المختلفة وكمال الأجسام.. كما يمكنني في المنزل الخضوع للعلاج بالتبريد، فهناك غرفة ضغط عال.. وأسعى باستمرار لتحسين حالتي البدنية".

وأردف: "زوجتي تقول لي إنني أقضي وقتا مع الأجهزة أكثر منها".

وبخصوص التزامه تجاه التدريبات في ليفربول، قال صلاح: "إذا كان التدريب الساعة 15.00، فإنني أصل قبله بساعتين أو ثلاث، وأعود للمنزل بعده بساعة ونصف".

وعن وجباته المفضلة، أجاب النجم المصري: "أحب البروكلي والبطاطس والسمك والدجاج والسلطة دائما.. وعندما يروق لي تناول الطعام في مطعم كبير بلندن، فإنني أفضل السوشي".

وأتم: "أتناول البيتزا مرة واحدة في الشهر كحد أقصى.. أعشق الهامبرجر، لكني لا أتناوله تقريبا لأنني أشعر بثقل بعده".