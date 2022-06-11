“الأزرق” يتغلب على نيبال “برباعية”

تغلب منتخب الكويت لكرة القدم اليوم السبت على نظيره منتخب نيبال بنتيجة (4-1) ضمن منافسات المجموعة الاولى من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023 لينعش اماله في التأهل بهذا الفوز.

واستحوذ منتخب الكويت في المباراة التي اقيمت على استاد جابر الدولي على اغلب مجريات الشوط الأول لينهي الشوط متقدما بهدف نظيف سجله فهد حمود في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني ظهر الأزرق بمستوى افضل ليسجل ثلاثة اهداف عبر يوسف ناصر في الدقيقتين 48 و70 ومبارك الفنيني في الدقيقة 73 ليسجل نيبال هدف تقليص الفارق قبل نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز حصد منتخب الكويت اول ثلاث نقاط له في حين بقي الخاسر دون اي نقطة.

وتضم الجموعة الاولى الى جانب منتخبي الكويت ونيبال منتخبي اندونيسا والاردن واللذين ستجمهما مباراة اخرى في وقت لاحق من اليوم السبت