“المواصلات”: لا صحة للعمل في المباني القديمة بالشويخ

أكد الناطق الرسمي لوزارة المواصلات، مشعل الزيد، أن ما تم نشره في مواقع التواصل عن موظفين لا يزالون يعملون بالمباني القديمة الواقعة داخل أسوار الوزارة في منطقة الشويخ، عار من الصحة تماما، حيث تم إخلاؤها جميعا، وجرى نقل تلك الإدارات للمبنى المركزي في برج التحرير، وكذلك للمبنيين رقمي (2_ 3) التابعين للوزارة في منطقة الشويخ منذ أغسطس من العام الماضي، باستثناء مبنى الدعم الفني الذي سيتم نقله بالكامل بعد الانتهاء من تجهيز المكان الجديد الخاص به خلال العام الحالي.

وبيّن الزيد، في تصريح له، أن نقل الإدارات لا يزال مستمرا حسب الخطط الموضوعة لطبيعة عمل كل إدارة، حيث إن المبني الذي تم تصويره ونشره تم إخلاؤه بالكامل قبل نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن جميع المباني التي يتم إخلاؤها تقوم الوزارة بتسليمها لإدارة الجمارك، حسب الاتفاق والمواعيد والخطط الموضوعة لهذا الشأن.