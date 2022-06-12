“التجارة” تغلق أحد محال بيع المشغولات الذهبية لارتكابه عدة مخالفات

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق محل لبيع المشغولات الذهبية في منطقة السالمية وذلك لارتكابه عدة مخالفات.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي ارتكبها المحل، كانت بعرض وبيع مشغولات ذهبية مقلدة لعلامات تجارية لأشهر الشركات العالمية، بالضافة إلى إصدار فواتير بغير اللغة العربية، مشيرة إلى أن المحل عرض وبيع رموز دينية مخالفة ولم يذكر البيانات الشخصية للعميل في فاتورة الشراء، فضلاً عن إصدار فواتير يدوية غير إلكترونية، وعدم تسجيل حركة البيع والشراء اليومية، بالاضافة إلى ممارسة بيع المشغولات الذهبية بنظام الأقساط، وبيع مشغولات ذهبية غير مختومة، والتعامل بالرهن وتقاضي مبالغ إضافية عن ذلك.

وتمت الضبطية بعد عملية رصد وتحقق ومتابعة قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية أثمرت عن ضبط المخالف، وقام فريق الطوارئ وإدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة المعادن الثمينة بتسجيل المخالفات المذكورة كل فيما يخصه، وتم حصر المضبوطات والتحفظ عليها وإغلاق المحل وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.