اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية تقر منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة سنوية للمعاشات التقاعدية

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية اليوم الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة التي لا تؤثر على المتقاعدين.

وقال الحمد إن اللجنة انتهت إلى صرف منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة هذا العام 30 دينارا، على أن تكون الزيادة السنوية 20 دينارا من العام المقبل في 1 أغسطس 2023.

وأضاف ان اجتماع اللجنة حضره أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية وتمت الموافقة على مشروع القانون من 11 نائبا وعدم موافقة نائب واحد.

وذكر ان اللجنة سوف ترفع تقريرها التكميلي للمجلس وسوف يوزع على النواب تمهيدا لعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة المقرر عقدها يوم 14 الجاري.

وتمنى الحمد أن تمر الأمور بسلاسة، آملا أن «نزف البشرى لإخواننا المتقاعدين».