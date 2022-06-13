“الأوقاف”: “التأهيل والتقويم” استأنفت برامجها التوعوية مع نزلاء المؤسسات الإصلاحية

استأنفت إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية برامجها التأهيلية والتربوية والسلوكية مع نزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور رعاية الأحداث والمتعافين من آفة الإدمان بمنزل منتصف الطريق.

وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم الدكتور ناصر محمد العجمي إن «الوزارة، وفي سبيل تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم وتعزيز القيم الإيجابية، استضافت الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله بن اللعبون من المملكة العربية السعودية لإلقاء محاضرة بعنوان «لا للأعذار والاعتذار» لنزلاء السجن المركزي والسجن العمومي».

وأضاف أن المحاضرة تهدف بالأساس إلى إعادة صياغة الأفكار وتعديل السلوك ونبذ العنف وتعزيز قيم السلام لمواجهة الحياة وهم مشتغلون بفضائل التعايش والمسامحة الإيجابية الفاعلة، وتأهيلهم لفتح صفحة جديدة مع المجتمع”.