محليات

وزير الإعلام: مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات الموظفين الأسبوع القادم

13 يونيو، 2022
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أعلن وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين عن الحصول على جميع الموافقات اللازمة لصرف المكافأة الخاصة للموظفين المستحقين المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد إيداع المكافآت في حسابات الموظفين خلال الأسبوع القادم.

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