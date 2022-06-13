الحكومة توافق على حضور “جلسة المتقاعدين”

وافق مجلس الوزراء على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الاثنين، ان الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياًـ بعد ظهر اليوم في قصر السيف، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.

جلسة المتقاعدين

واطلع مجلس الوزراء على الدعوة الموجهة للحكومة من رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء بناء على طلب رئيس مجلس الأمة والطلبات المقدمة من بعض الأخوة أعضاء مجلس الأمة لنظر مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وذكر أنه انطلاقاً من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة.

وإذ يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للأخ رئيس مجلس الأمة ولأعضاء اللجنتين البرلمانيتين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون.

الوضع الصحي

واستمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من وزارة الصحة في شأن رصد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكداً بالوقت نفسه بأن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق.

ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، سائلاً المولى عز وجل يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.