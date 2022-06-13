حملات أمنية على أمغرة وخيطان أوقعت بـ 162 مخالفاً

أسفرت حملات أمنية على أمغرة وخيطان، اليوم الاثنين، عن ضبط 162 شخصاً مخالفاً، أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، واستمراراً للحملات الأمنية لقطاع الأمن العام على كافة انحاء البلاد وتحت اشراف الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، قام القطاع بشن عدة حملات أمنية على عدد من محافظات البلاد.

ونفذت مديرية أمن محافظة الجهراء حملة أمنية على منطقة أمغرة (سكراب الخشب)، وأسفرت عن ضبط عدد 53 شخصاً (القاء قبض و انتهاء قامة وبدون اثبات) من خلال الاستعلام عن نحو 300 شخص.

كما شنت مديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية على منطقة خيطان وأسفرت عن ضبط 109 شخصاً، (55) انتهاء اقامة، و(53) القاء قبض وتغيب،و(1) القاء قبض مخدرات،وتحرير (54)مخالفة مرورية.

كذلك تمكنت مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مقيم آسيوي في منطقة الفحيحيل منتهية اقامته وبحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة.

وتمت احالة المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع أنحاء البلاد، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين لقواعد وقوانين المرور.

وتدعو الإدارة إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر او ايواء أي مخالف تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن هاتف الطوارئ (112)يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الأمنية والإنسانية والابلاغ عن أي سلوكيات خطأ.