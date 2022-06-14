“أمانة المجلس” توضح: مبنى صباح الأحمد مبرمج على إطفاء الأنوار لترشيد الطاقة

أوضح قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة أن مبنى صباح الأحمد للأعضاء من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية.

وأكد القطاع أن ذلك هو نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016 ، وذلك التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء من أجل ترشيد استخدام الطاقة في المباني الذكية.