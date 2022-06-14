“الأزرق” ينهار بالثلاثة أمام الأردن ويودع التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

انهار منتخب الكويت لكرة القدم أمام الأردن بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد جابر الدولي في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وتجمد رصيد الأزرق عند 3 نقاط بفوز وحيد على حساب منتخب نيبال، في حين رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليضمن موقعه في كأس آسيا، على أن يلحق به المنتخب الأندونيسي حال فاز على نيبال بأي نتيجة.

ولم يقدم الأزرق طوال مواجهة الأردن أي مستوى وكان بعيدا عن تهديد مرمى النشامى، باستثناء بعض المحاولات الخولة، في حين تسابق المنتخب الأردني في إضاعة الفرص المتاحة للتسجيل، حيث كان بمقدروه الخروج بنتيجة أكثر من 3 أهداف.

ودخل الأزرق مع مدرب التشيكي لافيكا بتوليفة غابت عنها الشراسة الهجومية، وسط ترابط ضعيف للخطوط الثلاث، ورهبة من مواجهة الأردن.

ودانت الأفضلية على مستوى الاستحواذ للأزرق لكن من دون خطورة باستثناء تسديدة بعيدة المدى عن المرمى لأحمد الظفيري، لينطلق بعدها المنتخب الأردني ومهاجمه موسى التعمري في تهديد مرمى الأزرق، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

انهيار تام

وفي الشوط الثاني لم يصمد الأزرق طويلا، وتلقى هدفا في الدقيقة 62 عن طريق علي علوان، قابل ذلك مدرب الكويت لافيكا ببعض التغيرات التي زادت الامر تعقيدا، لتنهار المنظومة الدافعية، ويجد الحارس خالد الرشيدي نفسه وحيد في مواجهة الهجوم الأردني، الذي أضاع فرصا بالجملة للتسجيل، واكتفى بإضافة هدفين مع الدقائق الأخيرة عن طريق محمود مرضي “89”، ونور الروابدة “90+5”.