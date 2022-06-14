“حدس”: اعتصام النواب مستحق لحماية الدستور وحفاظاً على حق الأمة في الرقابة والتشريع

قالت الحركة الدستورية الإسلامية، إن «اعتصام بيت الأمة» الذي أعلنه مجموعة من أعضاء مجلس الأمة ممارسة سياسية وبرلمانية سلمية ومستحقة، حماية للدستور وحفاظاً على حق الأمة في الرقابة والتشريع.

وأكدت أن تعطيل أعمال مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة وتأخر تشكيلها، لا يجب أن يتجاوز المدد الدستورية المتعارف عليها، ولا يجب أن يستمر بما يخل بالرقابة الشعبية على أعمال الحكومة والأموال العامة.

وطالبت الحركة باحترام هذه الوسيلة السلمية في التعبير عن الموقف السياسي الرافض لتعطيل انعقاد الجلسات، ونحيي الدور الوطني في التصدي للعبث بالدستور وتعطيل مؤسسات الدولة.