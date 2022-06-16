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16 يونيو، 2022
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : ليش معتصمين في مجلس الأمة !؟#اعتصام_بيت_الأمة pic.twitter.com/3aMFn6T43h— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) June 16, 2022
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : ليش معتصمين في مجلس الأمة !؟ #اعتصام_بيت_الأمة
16 يونيو، 2022
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