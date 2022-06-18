وزارة الإعلام توضح: يحق للصحف مخاطبة السلطات العامة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام أنوار مراد أن ما يتم تداوله من شائعات حول منع الصحف من مخاطبة السلطات العامة أمر عار عن الصحة، وأن القرار المقصود هو قرار تنظيمي للإعلانات التجارية والإعلانات الأخرى، إذ أصدر وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين قراراً بحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو إعلانات أخرى تتضمن مناشدات في الصحف توجه إلى سمو الأمير أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 19 يونيو لعام 2022.

واستند القرار إلى المادة 45 من الدستور التي كفلت لكل فرد مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه حيث حدد النص الدستوري أنه لا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية ،كما حدد النص الدستوري آلية للمخاطبة تتمثل في توجيه الخطاب للسلطة العامة عبر الكتابة التي تحمل توقيع صاحبها لا من خلال الإعلانات التجارية أو الإعلانات الأخرى.

وعليه، وعملا بحق مخاطبة السلطات العامة باعتباره أحد الحقوق و الحريات العامة فقد جاء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة ووضع الشروط والضوابط في هذا الشأن وحظر نشر أي إعلانات تجارية أو إعلانات أخرى تتضمن مناشدة لصاحب السمو أو ولي العهد أو نائب الأمير استنادا للمادة (22) من قانون المطبوعات والنشر.