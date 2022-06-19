“مستقلة العربية المفتوحة” تطالب مجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالي لإنصاف الطلبة المتظلمين في AOUKW

اعلنت القائمة المستقلة عن وجود تظلم وتجاهل غير مبرر من قبل ادارة الجامعة التي لم تلتفت لمشاكلهم وتظلماتهم بشكل واضح وصريح ، حيث استمعت القائمة المستقلة من الطلبة وقدمت لهم الدعم والتضامن معهم لإيصال مشكلهم بتقديم شكاوي إلى مجلس الجامعات الخاصة ضد ادارة الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت

واضافت المستقلة ” تم الاجتماع مع الامين العام لمجلس الجامعات الخاصة م.عمر الكندري مع مجموعة من الطلبة وطرحوا مشاكل عديدة التي تواجه الطلبة منها الرسوب الغير منطق وعددهم كبير جداً وأيضاً المفصولين ظلماً دون دليل أو أثبات واضح ومرفق ويحزننا ما آلت إليه الامور في الجامعة من تخبطات أدت إلى التعمد الواضح لترسيب الطلبة وحرمان عدد كبير من تخرجهم في هذا الكورس الحالي .

واكدت المستقلة ” نطالب الجامعة بإعادة النظر في تصحيح الاختبارات وإنصاف المفصولين ظلماً ، كما نطالب مدير الجامعة د.محمد الزكري بالالتفات لمشاكل فرع الكويت فورا بما انه هو المسؤول الأول عن ما يحدث من تخبطات وتجاوزات وكانت آخرها لمن يريد ان يتظلم يدفع رسوما على التظلم ورسوما لمن يريد ان يرى ورقه اجابته وهذا ما لا يدع مجال للشك بأن هذه الاجراءات تسعى لتعطيل إنصاف المظلومين .

وختمت المستقلة ” نحن كقائمة طلابية سنسعى ونستمر لإيصال صوت الطالب و أن لم نرى الحل بهذه المشاكل المتراكمه والقرارات الفاشلة سيكون حينها الموضوع بيد اللجنة التعليمية في مجلس الامة و وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف كونه المسؤول عن مسيرة التعليم والمتعلمين .