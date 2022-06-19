“الأوقاف”: السعودية توافق على زيادة نصيب الكويت من الحجاج ليصبح الإجمالي 5622 حاجاً

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي أن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة 2000 حاج من الكويت هذا العام ليصبح الإجمالي 5622 حاج.
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