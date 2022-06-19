محليات

“الأوقاف”: السعودية توافق على زيادة نصيب الكويت من الحجاج ليصبح الإجمالي 5622 حاجاً

19 يونيو، 2022
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أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي أن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة 2000 حاج من الكويت هذا العام ليصبح الإجمالي 5622 حاج.

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