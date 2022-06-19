10 سيارات مهملة من “سعد العبدالله” إلى حجز البلدية

نفذت بلدية الجهراء ممثلة بالفريق الرقابي التابع لمركز سعد العبدالله جولة أسفرت عن رفع 10 سيارات أرسلت الى موقع حجز السيارات التابع للبلدية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة و اشغالات الطرق.

وقال بأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.