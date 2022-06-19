“التجارة”: أبلغونا حال رصد أي شعارات أو جمل “تخالف الآداب”

دعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، إلى المشاركة في حملة “شارك في الرقابة”، وإبلاغها حال رصد أي شعارات أو جمل، تدعو إلى مخالفة الآداب العامة، أو توحي بها. وذكرت “التجارة”، في منشور توضيحي، بثته عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “ألوان الطيف العادية تحتوي على سبعة ألوان”، في حين يحتوي “العلم المخالف للآداب العامة على ستة ألوان فقط”.
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