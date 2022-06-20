أكبر خطة تشغيلية بعد جائحة كورونا.. السعودية تعلن عن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام

أعلنت السعودية الأحد عن خطة رئاسة شؤون الحرمين الشريفين التشغيلية لموسم حج هذا العام (1443 – 2022) مشيرة إلى انها تعد أكبر خطة تشغيلية للحج بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ان الخطة ركزت على 10 محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية المنطلقة من (رؤية المملكة 2030) التي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لهم في الحرمين الشريفين.

واضاف السديس ان الرئاسة عملت على إعداد الخطة منذ انتهاء الموسم الماضي بالتشاور والتعاون مع مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن موضحا أن الخطة تنطلق من اعتبارات رئيسة أولها (تحقيق الريادة في جودة الخدمات واستدامتها على مدار الساعة كما روعي في إعدادها التنوع الثقافي والمعرفي لقاصدي بيت الله الحرام.

واوضح “تهيأت كامل الطاقة التشغيلية لمصليات التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية وتوسعة الملك فهد” لافتا النظر إلى أنه “سيخصص صحن المطاف للحجاج فقط إلى جانب تخصيص مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف”.

وتابع قائلا “كما تم تخصيص باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب السلام لدخول الحجاج والمعتمرين فيما خصصت الرئاسة 144 بوابة لدخول المصلين”.

وذكر أن الرئاسة أعطت أولوية لرقمنة جميع خدماتها وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل الإلكترونية لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم.

واوضح السديس ان رئاسة شؤون الحرمين تقدم يوميا ثلاثة ملايين عبوة ماء زمزم وأكثر من 15 ألف حافظة موزعة في جنبات المسجد الحرام “عدا المشربيات والحقائب والعربات اليدوية لإيصال الماء لضيوف الرحمن مبردا”.

واشار إلى ان الرئاسة استكملت منظومة العربات للحجاج من كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير ما يتجاوز 1800 عربة كهربائية يمكن حجزها مسبقا عبر تطبيق (تنقل) وذلك لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها في المطاف المخصص للعربات والمسعى.