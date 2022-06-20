الغانم يبحث مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ملف الهجرة واللاجئين

بحث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مدينة اسطنبول التركية اليوم الإثنين مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو تأثيرات ملف الهجرة واللاجئين على دول المنطقة.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان ان الجانبين بحثا أيضا على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضايا المزمع طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي إلى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت إحدى الدول المانحة الرئيسة في العالم في قضايا اللاجئين وبخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.