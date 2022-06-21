“التجارة” : ضبط شركة تبيع هواتف مستعملة على أنها جديدة

دهم مفتشو وزارة التجارة والصناعة إحدى الشركات التي تمارس الغش التجاري؛ إذ تجمع أجهزة الهواتف النقالة المستعملة ليتم إصلاحها وتجديدها وتعبئتها في علب خاصة بالعلامة التجارية نفسها، ومن ثم تغليف العلب لبيعها جديدة.

ويوزع المخالفون هذه الأجهزة على بعض محال البيع لعرضها وغش المستهلك وإيهامه بأنها جديدة.

وررصد مفتشو «التجارة» الشركة المخالفة بعد عملية استمرت لأيام عدة، ما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من الأجهزة في مقر الشركة، وتم حصر الكمية المضبوطة والتحفظ عليها فيما استكمل فريق الرقابة التجارية الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويعمل مفتشو الوزارة حالياً على مراجعة الفواتير الخاصة بالشركة للتحقق من المحال التي اشترت أيا من هذه الهواتف، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المحال لحماية المستهلكين الذين قد يتضررون نتيجة لشراء هذه الهواتف.