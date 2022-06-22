“السكنية” تستدعي الدفعة الأولى من قسائم “N2” في “جنوب سعدالعبدالله”

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من الضاحية (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله والي تضم 256 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24 يونيو 2002.

وأوضحت أنه سيتم توزيع البطاقات يوم غد الخميس 23 يونيو والأحد المقبل الموافق 26 الجاري، على أن يتم توزيع بطاقات الاحتياط اليوم الذي يليه، في حين تجرى عملية القرعة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو. بحسب تغريدة نشرتها عبر حسابها في «تويتر». ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك استلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.