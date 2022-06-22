“البلدية” و”الإطفاء”: حملات على مناطق السكن الخاص والاستثماري لمنع استخدام السراديب كمخازن

ترأس نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي الاجتماع الذي تم عقد مع نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ومدراء أفرع البلدية بجميع المحافظات.

وأوضح الشتيلي بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور الرئيسية كالتنسيق بين بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام في تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية في جميع المحافظات على مناطق السكن الخاص والاستثماري لمنع استخدام السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين، فضلا على إنها تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها.

من جانبه أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة ستستهدف العقارات في السكن الخاص والاستثماري بعد ما تبين من خلال الرصد والمتابعة لإستخدام السراديب في السكن الخاص والإستثماري في غير الغرض المرخص لها.