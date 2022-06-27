رفع 12 سيارة مهملة وسكراب من “السالمي”

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية بمنطقة السالمي أسفرت عن رفع 12 سيارة مهملة، بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار، إذ تم نقل السيارات إلى موقع حجز البلدية.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى مواصلة الجولات الميدانية من قبل مفتشي الإدارة بجميع مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاونهم في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق