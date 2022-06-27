مركز العجيري العلمي يطلق النسخة الإلكترونية الجديدة من التقويم الرسمي للكويت

أطلق مركز العجيري العلمي النسخة الإلكترونية الجديدة من التقويم الرسمي للكويت في نقلة نوعية بمجال تطور التقاويم الفلكية.

وقال المدير العام للمركز يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، إن التطبيق الخاص بالتقويم يجمع بين التكنولوجيا والمعلومات العلمية التي لا يمكن حصرها في أنماط التقاويم التقليدية ذات الاستخدامات المحددة.

وأضاف العجيري أن الحساب الفلكي تطور في السنوات الأخيرة نظرا إلى تقدم وسائل التكنولوجيا مما يحتم السعي لإيصال أكبر قدر من المعلومات للمستخدمين من خلال وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وهو أحد أهداف مركز العجيري العلمي.

وأوضح أن تطبيق العجيري يمكن المستخدم من الوصول إلى جميع المعلومات الفلكية، بالإضافة إلى معلومات أخرى ذات علاقة بعلم الفلك والتي يحتاجها يوميا منها مواقيت الصلاة وفق فروق التوقيت بين المناطق الأمر الذي أصبح ضروريا بعد اتساع رقعة العمران السكني في الكويت.

وذكر أن التطبيق يضم معلومات عن حالة البحر والمد والجزر واتجاه القبلة كما يمكن المستخدم من معرفة العطلات الرسمية المعتمدة مسبقا بالإضافة إلى التقويم الزراعي.

وبين العجيري أن المركز تولى أخيرا التنسيق مع العديد من الجهات لتوفير جميع المعلومات بدقة ومن مصادرها الرسمية كمعلومات الطقس والتي تمت إضافتها في تطبيق العجيري بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية لضمان الدقة المتناهي في نقل المعلومة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديث التطبيق وتطويره باستمرار ووفق مراحل محددة وإضافة المزيد من المعلومات في المستقبل وفق خطة وضعها المركز لتطوير علم الفلك في الكويت.